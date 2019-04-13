Эстонский король недвижимости занялся выдачей кредитов

Hilltop Credit Partners выдает кредиты мелким и средним девелоперам и строителям в Великобритании, которые, по оценке предприятия, страдают от хронической нехватки мест для застройки. Цель предприятия за год использовать 125 миллионов фунтов, чтобы предложить мелким и средним девелоперам привлекательные решения по финансированию.