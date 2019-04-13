Эстонский король недвижимости занялся выдачей кредитов

Пауль Обершнайдер, заключивший крупные сделки на эстонском рынке недвижимости, занялся в Великобритании бизнесом, связанным с выдачей кредитов разработчикам недвижимости и строителям; в дальнейшем Обершнайдер планирует расширять этот бизнес и в Эстонию, пишет Äripäev.
Hilltop Credit Partners выдает кредиты мелким и средним девелоперам и строителям в Великобритании, которые, по оценке предприятия, страдают от хронической нехватки мест для застройки. Цель предприятия за год использовать 125 миллионов фунтов, чтобы предложить мелким и средним девелоперам привлекательные решения по финансированию.
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