Сб, 13.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Эстонский король недвижимости занялся выдачей кредитов

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Пауль Обершнайдер.

ФОТО: Peeter Langovits

Пауль Обершнайдер, заключивший крупные сделки на эстонском рынке недвижимости, занялся в Великобритании бизнесом, связанным с выдачей кредитов разработчикам недвижимости и строителям; в дальнейшем Обершнайдер планирует расширять этот бизнес и в Эстонию, пишет Äripäev.

Hilltop Credit Partners выдает кредиты мелким и средним девелоперам и строителям в Великобритании, которые, по оценке предприятия, страдают от хронической нехватки мест для застройки. Цель предприятия за год использовать 125 миллионов фунтов, чтобы предложить мелким и средним девелоперам привлекательные решения по финансированию.

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