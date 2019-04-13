Сб, 13.04.2019
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  • Фото: в аквапарке Юрмалы вспыхнул пожар, посетителям в купальниках пришлось выбегать на улицу

Фото: в аквапарке Юрмалы вспыхнул пожар, посетителям в купальниках пришлось выбегать на улицу

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ekrānšāviņš no "Twitter"

В Юрмале сегодня, 13 апреля, около 12:25 из аквапарка Līvu были эвакуированы около 600 человек. Позже выяснилось, что на первом этаже здания горели электрические провода, которые удалось потушить самим сотрудникам, сообщает Rus.TVNET.

Посетителям аквапарка пришлось выйти на улицу в купальных костюмах. Всем были выданы одеяла из фольги. На место происшествия прибыли скорая помощь и пожарные.

ГПСС сообщила порталу TVNET, что на данный момент пожарные проверяют все помещения. Причины возгорания выясняются.

Согласно информации городского самоуправления, Līvu Akvaparks открыт для посетителей с 30 декабря 2003 года. Строительство длилось почти 2 года, в него было инвестировано более 16 миллионов евро. Площадь парка составляет 11 000м2, летом для посетителей дополнительно доступны еще 7 000м2. 

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