Фото: в аквапарке Юрмалы вспыхнул пожар, посетителям в купальниках пришлось выбегать на улицу

В Юрмале сегодня, 13 апреля, около 12:25 из аквапарка Līvu были эвакуированы около 600 человек. Позже выяснилось, что на первом этаже здания горели электрические провода, которые удалось потушить самим сотрудникам, сообщает Rus.TVNET.