Фото: в аквапарке Юрмалы вспыхнул пожар, посетителям в купальниках пришлось выбегать на улицу

В Юрмале сегодня, 13 апреля, около 12:25 из аквапарка Līvu были эвакуированы около 600 человек. Позже выяснилось, что на первом этаже здания горели электрические провода, которые удалось потушить самим сотрудникам, сообщает Rus.TVNET.
Посетителям аквапарка пришлось выйти на улицу в купальных костюмах. Всем были выданы одеяла из фольги. На место происшествия прибыли скорая помощь и пожарные.
Evakuācija "Līvu" akvaparkā #Jūrmala #Latvija dēļ sadūmojuma. Visi apmeklētāji evakuēti.— BreakingLV (@breakinglv) April 13, 2019
📸 nezināms pic.twitter.com/ZvgB07F2D1
ГПСС сообщила порталу TVNET, что на данный момент пожарные проверяют все помещения. Причины возгорания выясняются.
Согласно информации городского самоуправления, Līvu Akvaparks открыт для посетителей с 30 декабря 2003 года. Строительство длилось почти 2 года, в него было инвестировано более 16 миллионов евро. Площадь парка составляет 11 000м2, летом для посетителей дополнительно доступны еще 7 000м2.
Līvu akvaparkā kaut kas deg. Kaili cilvēki uz ielas pic.twitter.com/WppCZ66d54— Alberts Ziemelis (@AlbertsZiemelis) April 13, 2019