Фото: в Ласнамяэ сотни человек собрались писать "Тотальный диктант"

В этом году особое внимание было приковано к Таллинну, который стал столицей всемирной акции по проверке грамотности. На площадке Центра русской культуры текст диктовал автор этого года Павел Басинский. На других площадках города диктаторами стали актер театра и кино Кирилл Кяро, а также актриса Русского театра, режиссер и телеведущая Татьяна Космынина.