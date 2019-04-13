Сб, 13.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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  • Фото: в Ласнамяэ сотни человек собрались писать "Тотальный диктант"

Фото: в Ласнамяэ сотни человек собрались писать "Тотальный диктант"

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Сегодня по всему миру проходит акция "Тотальный диктант". В Ласнамяэском легкоатлетическом холле текст диктовал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Смотрите галерею!

В этом году особое внимание было приковано к Таллинну, который стал столицей всемирной акции по проверке грамотности. На площадке Центра русской культуры текст диктовал автор этого года Павел Басинский. На других площадках города диктаторами стали актер театра и кино Кирилл Кяро, а также актриса Русского театра, режиссер и телеведущая Татьяна Космынина.

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