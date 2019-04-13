Сб, 13.04.2019
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  • Не долетел: самолет Finnair со 139 пассажирами экстренно приземлился в Стокгольме

Не долетел: самолет Finnair со 139 пассажирами экстренно приземлился в Стокгольме

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Самолет Finnair.

ФОТО: AXEL SCHMIDT / AFP

Сегодня утром самолет авиакомпании Finnair вынужден был совершить экстренную посадку в Стокгольме, сообщает Yle.

Руководитель отдела по связям с общественностью Finnair Пяйвют Таллквист сообщает, что причиной вынужденной посадки стали неполадки, которые привели к частичной разгерметизации салона.

По словам Таллквист, самолет всегда стараются посадить как можно быстрее, если возникают проблемы с герметичностью.

"Посадка прошла нормально, и 139 пассажиров, направлявшихся в Манчестер, сейчас ожидают новый борт в шведском аэропорту Арланда"- говорит Таллквист.

Экстренное приземление произошло спустя сорок минут после вылета.

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