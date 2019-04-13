Не долетел: самолет Finnair со 139 пассажирами экстренно приземлился в Стокгольме

Руководитель отдела по связям с общественностью Finnair Пяйвют Таллквист сообщает, что причиной вынужденной посадки стали неполадки, которые привели к частичной разгерметизации салона.

По словам Таллквист, самолет всегда стараются посадить как можно быстрее, если возникают проблемы с герметичностью.

"Посадка прошла нормально, и 139 пассажиров, направлявшихся в Манчестер, сейчас ожидают новый борт в шведском аэропорту Арланда"- говорит Таллквист.