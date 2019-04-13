В Литве в крови новорожденной девочки обнаружили четыре промилле алкоголя

У 35-летней матери девочки, которую привезли в Клайпеду из другого города без документов, было два промилле алкоголя и различные заболевания, возможно, связанные с длительным употреблением алкоголя.

Девочку, весившую 2,5 килограмма, поместили в реанимацию и, благодаря усилиям врачей, потихоньку "отрезвили", если в таком случае можно использовать подобное слово.

Произошедшее шокировало многих опытных медиков больницы. По их мнению, то, что ребенок выжил, - чудо.

"Для такой интоксикации нужно длительное время. (..) Неизвестно, пила ли мать все время беременности, или же с перерывами. С ней трудно контактировать", - рассказал главный врач Клайпедской университетской больницы Винас Янушонис.

По его словам, чтобы очистить организм ребенка от алкоголя, потребуются несколько недель, очень возможно, что это окажет влияние на дальнейшее развитие девочки.