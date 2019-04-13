Смотрите, как прошел Тотальный диктант на главной площадке страны!

Обратившийся к участникам акции новоиспеченный столичный мэр Михаил Кылварт вспомнил, что на первом Тотальном диктанте, который прошел в Таллинне, собралось 400 человек, и тогда ему казалось, что это очень много. Прошли годы, и теперь счет идет на тысячи. На одной только площадке ЦРК было около 850 человек.

«Я знаю, что в Таллинне живет много людей, для которых русский язык - это не просто форма передачи информации и общение, это стержень ментальности, основа культуры, и люди понимают значение русского языка для своей идентичности. Нам хотелось, чтобы Тотальный диктант стал в Таллинне праздником, и мне кажется, что у нас это получилось. Я вас поздравляю с Тотальным диктантом, это ваша заслуга. Спасибо большое!» - сказал в приветственной речи Михаил Кылварт.