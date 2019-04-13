Картина дня: «Тотальный диктант» в Таллинне, обращение полиции к водителям и рост цен на квартиры

В Таллинне прошел «Тотальный диктант»

В этом году Таллинн завоевал статус столицы Тотального диктанта. Сегодня, 13 апреля, на главной площадке страны - в Центре русской культуры - свой текст, специально подготовленный для этой акции, зачитал российский писатель Павел Басинский. Читать далее... "Тотальный диктант" в Ласнамяэ: главный тренер сборной России собрал целый спортхолл. Читать далее... Станислав Черчесов раскрыл секрет: почему он согласился приехать в Таллинн? Читать далее...

Друг о задержанном шпионе: он больший патриот, чем многие эстонцы

По словам друзей и знакомых, 51-летний Владимир Куликов спокойный и хороший человек, а вместе с тем и настоящий патриот Эстонии. Теперь бывший сотрудник КаПо сидит в тюрьме из-за предполагаемой шпионской деятельности против Эстонии. Читать далее...

Реформисты и социал-демократы опубликовали основы формирования правительства

Партия реформ и Социал-демократическая партия опубликовали документ, в котором изложены принципы, согласно которым будет действовать возглавляемое Каей Каллас правительство. Читать далее...

Дети в опасности: полиция обратилась к жителям Эстонии с важным призывом

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло четыре тяжелых ДТП. В трех случаях пострадали несовершеннолетние. В связи с этим полиция обратилась ко взрослым участникам дорожного движения. Читать далее...

Строитель: даже не надейтесь на массовое возвращение рабочих из Финляндии в Эстонию

Директор и владелец крупной строительной фирмы Astlanda Ehitus Каупо Кольсар говорит, что в строительстве больше невозможно обходиться без иностранной рабочей силы. Он считает совершенно нереальным, что уроженцы Эстонии начнут массово возвращаться из Финляндии и Швеции. Читать далее...

Три основные магистрали Эстонии хотят сделать четырехполосными

Партнеры по будущей коалиции - центристы, отечественники и консерваторы - намерены сделать все три основные магистрали Эстонии четырехполосными. Читать далее...

В соцсетях распространяется видео пожара на колесе обозрения в Таллинне

В пятницу вечером в соцсетях стало распространяться видео, на котором якобы заснято, как горит колесо обозрения торгового центра T1 Mall of Tallinn. На самом деле речь идет о чей-то злой шутке. Читать далее...

Цены на квартиры в Эстонии растут

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартир в крупнейших городах Эстонии, в марте вырос, да и количество сделок продемонстрировало уверенную тенденцию роста. Читать далее...

Уроженец Эстонии Максим Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы

Больше всех среди заместителей мэра Москвы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год. Читать далее...

Фото: в аквапарке Юрмалы вспыхнул пожар, посетителям в купальниках пришлось выбегать на улицу