Таллиннский зоопарк поднимет цены

Во-первых, повысится стоимость общей экскурсии. Если сейчас она стоит 60 евро, то с 1 мая цена вырастет до 80 евро. Общая экскурсия включает осмотр всего зоопарка с более длительными остановками возле редких животных.

Во-вторых, вырастет стоимость тематической экскурсии - с 40 до 60 евро. Тематическая экскурсия предназначена, прежде всего, для тех, кто интересуется зоологией и хочет углубиться в определенную тему.

Максимальная величина экскурсионной группы - 25 человек. Таллиннский зоопарк также больше не будет продавать экскурсионные билеты по специальной цене на выходных.

Кроме того, для школьных кружков установят предельную цену в 30 евро, при необходимости будет установлен ценовой коэффициент. Его будут применять в зависимости от содержания кружка по интересам и расходов на материалы (например, на керамику или краски, на лабораторных уроках также используются различные материалы). Для каждого кружка по интересам указом директора будет установлена цена.

Использование фойе с 1 мая будет стоить 60 евро, фотографирование или съемки в коммерческих целях - 60 евро (восемь часов - 400 евро), а аренда маленькой тележки - 3 евро.