Полицейские на месте происшествия в Лондоне. ФОТО: Gonzalo Fuentes / Reuters / Scanpix

Неизвестный мужчина врезался в дипломатический автомобиль, на котором ездит украинский посол в Великобритании Наталья Галибаренко. Инцидент произошел неподалеку от украинского посольства в Лондоне, когда машина стояла на парковке. Полиция задержала подозреваемого со стрельбой. Сотрудники посольства не пострадали.

Вызов поступил в полицию около 8:30 утра в субботу (11:30 по Эстонии). На место выехали полицейские, в том числе вооруженные.

Как сообщают в посольстве, уже после того, как полицейские окружили машину подозреваемого, он еще раз протаранил автомобиль посла. В дипмиссии уверены, что оба раза мужчина таранил автомобиль преднамеренно.

Как говорится в комментарии лондонской полиции, подозреваемый также попытался направить машину на полицейских. После этого было применено огнестрельное оружие, а также электрошокер. В соцсетях пишут, что всего было слышно около десяти выстрелов, но официально это не подтверждено.

В полиции заявляют, что подозреваемый не получил серьезных травм. Водитель задержан и находится в одной из лондонских больниц, его личность устанавливается. Пока сообщается только, что ему около 40 лет. Мотив нападения пока также не известен.

Полицейские перекрыли участок дороги в районе Холланд-парк рядом с посольством. Из репортажей британского телевидения видно, что на месте происшествия работают криминалисты.