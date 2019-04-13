Авария в луна-парке на Кипре: россиянка с сыном получили тяжелые травмы

Mother and son seriously injured in Napa amusement park accident https://t.co/8NdNK1jyVc — Cyprus Mail (@cyprusmail) 13 апреля 2019 г.

Инцидент произошел вечером в пятницу, когда мальчик и его 44-летняя мать катались на карусели в луна-парке. По неясным пока причинам сиденье карусели врезалось в столб. В результате ребенок получил открытый перелом ступни, а его мать - перелом руки, травму колена и черепно-мозговую травму.

Оба они были доставлены сначала в частную клинику в Айя-Напе, а затем из-за тяжести повреждений их перевели в клинику в Лимассоле. Мальчику угрожала ампутация ступни, но врачам удалось предотвратить ее. Все медицинские расходы взяла на себя администрация парка.

Представитель местной полиции заявил, что оба туриста получили тяжелые травмы, но их жизнь вне опасности. По его словам, парк Paliatso имеет все необходимые лицензии и недавно в нем проходила проверка аттракционов. Полиция ведет расследование причин инцидента и собирает свидетельства очевидцев.