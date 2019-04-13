Мужчина застрял в общественном туалете, на место прибыла полиция

"Даже если вы справили нужду, облегчение может не наступить, потому что могут возникнуть проблемы с тем, как выбраться из туалета. Такой вот жизненный квест "Выйди из комнаты"", - написали сотрудники Лыунаской префектуры на своей страничке в Facebook.