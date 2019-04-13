Сб, 13.04.2019
"Если бы у нас были люди, которые так же открыто поддерживали ленинизм, сталинизм или маоизм, они бы уже давно стали политическим трупами". Рейн Рауд
  • Rus.Postimees.ee
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  • Мужчина застрял в общественном туалете, на место прибыла полиция

Мужчина застрял в общественном туалете, на место прибыла полиция

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Этот туалет не имеет отношения к произошедшему.

ФОТО: Mupo.

Сегодня в Лыунаскую префектуру позвонил господин, который застрял в общественном туалете на центральной площади Пыльва, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

"Даже если вы справили нужду, облегчение может не наступить, потому что могут возникнуть проблемы с тем, как выбраться из туалета. Такой вот жизненный квест "Выйди из комнаты"", - написали сотрудники Лыунаской префектуры на своей страничке в Facebook.

"Неизвестно, то ли задвижка опустилась сама, то ли за этим стоят какие-то злоумышленники", - говорится в публикации.

Полицейские прибыли на место происшествия и выпустили мужчину из туалета.

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