На горнолыжном курорте в Лапландии погибли трое несовершеннолетних

В пожаре, произошедшем вчера на горнолыжном курорте Леви в местечке Киттиля на западе Лапландии, погибли трое несовершеннолетних, сообщает Центр расследования аварий OTKES. В пожаре выжил ребенок, передает Yle.
Никаких более подробных сведений о жертвах OTKES не разглашает.
Полиция ранее сообщила, что погибшие состояли в родственных отношениях.
В ночь на пятницу в Леви загорелся деревянный коттедж. В результате пожара погибли три человека. Одному удалось спастись. Позже он сообщил, что проснулся от звука пожарной сигнализации. Троих находившихся в доме спасти не удалось. Они спали на верхнем этаже дома.
Ведется расследование причин пожара.