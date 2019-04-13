На горнолыжном курорте в Лапландии погибли трое несовершеннолетних

В ночь на пятницу в Леви загорелся деревянный коттедж. В результате пожара погибли три человека. Одному удалось спастись. Позже он сообщил, что проснулся от звука пожарной сигнализации. Троих находившихся в доме спасти не удалось. Они спали на верхнем этаже дома.