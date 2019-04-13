Сб, 13.04.2019
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На горнолыжном курорте в Лапландии погибли трое несовершеннолетних

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Лапландия.

ФОТО: SCANPIX

В пожаре, произошедшем вчера на горнолыжном курорте Леви в местечке Киттиля на западе Лапландии, погибли трое несовершеннолетних, сообщает Центр расследования аварий OTKES. В пожаре выжил ребенок, передает Yle.

Никаких более подробных сведений о жертвах OTKES не разглашает.

Полиция ранее сообщила, что погибшие состояли в родственных отношениях.

В ночь на пятницу в Леви загорелся деревянный коттедж. В результате пожара погибли три человека. Одному удалось спастись. Позже он сообщил, что проснулся от звука пожарной сигнализации. Троих находившихся в доме спасти не удалось. Они спали на верхнем этаже дома.

Ведется расследование причин пожара.

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