Сб, 13.04.2019
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Видео: самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух

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Самый большой самолет в мире совершил свой первый полет.

ФОТО: GENE BLEVINS / REUTERS

Самый большой транспортный самолет в мире впервые поднялся в воздух для демонстрационного полета в субботу 13 апреля, передает "Радио Свобода".

Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, создан американской компанией Stratolaunch Systems (в дословном переводе: "Системы стратосферных запусков"). Самолет может взять на борт груз массой 250 тонн.

Полет проходил к северу от Лос-Анджелеса. Видео опубликовал в твиттере генеральный директор компании Джин Флойд.

Размах крыльев самолета — 117 метров. У него шесть двигателей. До настоящего времени самым большим самолетом в мире являлся Ан-225 "Мрия". Ожидается, что в 2020 году с борта самолета Stratolaunch ("Стратолонч") будет впервые запущен коcмический аппарат.

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