Видео: самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух

Самый большой транспортный самолет в мире впервые поднялся в воздух для демонстрационного полета в субботу 13 апреля, передает "Радио Свобода".
Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, создан американской компанией Stratolaunch Systems (в дословном переводе: "Системы стратосферных запусков"). Самолет может взять на борт груз массой 250 тонн.
Low approach! #stratolaunch @Stratolaunch @NASASpaceflight pic.twitter.com/HxeUmuxsGX— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
Полет проходил к северу от Лос-Анджелеса. Видео опубликовал в твиттере генеральный директор компании Джин Флойд.
Размах крыльев самолета — 117 метров. У него шесть двигателей. До настоящего времени самым большим самолетом в мире являлся Ан-225 "Мрия". Ожидается, что в 2020 году с борта самолета Stratolaunch ("Стратолонч") будет впервые запущен коcмический аппарат.
For those of you wondering why we're tweeting like crazy people over this. This is an air-launch carrier plane (and the world's largest plane) on her first ever flight.— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) 13 апреля 2019 г.
Stratolaunch (over the years):https://t.co/tA8uxojmNy https://t.co/uZPpVY16Ii