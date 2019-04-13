Видео: самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух

Размах крыльев самолета — 117 метров. У него шесть двигателей. До настоящего времени самым большим самолетом в мире являлся Ан-225 "Мрия". Ожидается, что в 2020 году с борта самолета Stratolaunch ("Стратолонч") будет впервые запущен коcмический аппарат.