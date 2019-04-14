Нападение возле магазина Selver: жителя Таллинна пырнули ножом

Вчера в 21.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на Пярнуском шоссе (возле Järve Selver) во время конфликта ранили мужчину. Характер ранений говорит о том, что они были нанесены острым предметом. По данным полиции, предположительно речь идет о ноже. «Если потерпевший был на месте, вторая сторона конфликта сбежала с места событий», - прокомментировала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

Потерпевшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. «Полиция сразу приступила к поискам второй стороны конфликта», - сказала Вирк. К прочесыванию местности подключили и полицейскую собаку. Через некоторое время патруль задержал мужчину, которые, на основании собранной информации, был вторым участником инцидента.