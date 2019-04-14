Один прятался в кустах, другой позвал на помощь мать: водитель и пассажир BMW проигнорировали распоряжения полиции, а потом сбежали в лес

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Вчера, 13 апреля, около 22 часов вечера полицейский патруль заметил в Вильяндимаа в поселке Мустла BMW с иностранным номером, который было решено проверить, но водитель проигнорировал приказ остановиться и сбежал.

Патруль преследовал машину, пока в деревне Унаметса BMW резко не затормозил, мужчины выбежали из автомобиля и побежали в сторону леса. Один из полицейских увидел, как один из выбежавших из BMW до того, как скрыться в лесу, направил руку в сторону полицейской машины и будто пригрозил полицейским похожим на оружие предметом не следовать за ними.

«Полицейские приказали мужчинам остановиться и сделали в воздух несколько предупредительных выстрелов, на которые мужчины не отреагировали. Учитывая, что в руках сбежавшего могло быть огнестрельное оружие, полицейские посчитали ситуацию более опасной, чем обычно. Они решили, что вдвоем ночью преследовать предположительно вооруженных людей в лесу неразумно и небезопасно, поэтому на подмогу вызвали дополнительный патруль со служебной собакой», - рассказывает глава патрульной службы Лыунаской префектуры Вейко Ярва.

Патрули оградили периметр и взяли под свой контроль лесную зону. «Менее чем через час полиция задержала Audi, в котором был обнаружен один из сбежавших. Выяснилось, что 18-летний местный житель с соседнего хутора позвал мать на опушку леса, чтобы попасть домой. Второй — 25-летний местный житель — был задержан через несколько минут в ходе поисков на местности в кустах, где он съежившись сидел», - говорит Ярва.

Полицейские установили у двух задержанных признаки употребления наркотических веществ. Также выяснилось, что у ехавшего за рулем BMW 18-летнего юноши нет водительских прав. В отношении двух задержанных начато производство.