График: смотрите, как в Таллинне за десять лет изменились цены на квартиры в панельных домах

Фирма Pindi Kinnisvara составила обзор, как менялись за последние десять лет цены квартир в панельных домах, построенных в 1971–1990 годы в Таллинне.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что общие индексы недвижимости являются хорошими инструментами для понимания конъюнктуры, однако при принятии решения о покупке подробная статистика значительно более эффективна. «Львиная доля жилого фонда Эстонии была построена в советское время, и большая часть жилых зданий возводилась в период с 1971 по 1990 год, когда строились преимущественно панельные дома», – пояснил он.
«Панельный дом советского периода дешевле среднего и, в отличие от более дорогой недвижимости, речь идет о предмете, являющемся, по своей сути, товаром первой необходимости. Именно поэтому очень важно следить за ликвидностью и уровнем цен именно этой группы недвижимости, что позволит получить представление о реальных тенденциях рынка», – пояснил Сооман.
«Статистика подтверждает ранее высказанное утверждение о том, что пик повышения цен на рынке недвижимости давно миновал, и на дальнейшие тенденции рынка влияют уже очень конкретные события, будь то рост процентов, то или иное политическое решение или изменения демографического плана», – добавил он.