График: смотрите, как в Таллинне за десять лет изменились цены на квартиры в панельных домах

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что общие индексы недвижимости являются хорошими инструментами для понимания конъюнктуры, однако при принятии решения о покупке подробная статистика значительно более эффективна. «Львиная доля жилого фонда Эстонии была построена в советское время, и большая часть жилых зданий возводилась в период с 1971 по 1990 год, когда строились преимущественно панельные дома», – пояснил он.

«Панельный дом советского периода дешевле среднего и, в отличие от более дорогой недвижимости, речь идет о предмете, являющемся, по своей сути, товаром первой необходимости. Именно поэтому очень важно следить за ликвидностью и уровнем цен именно этой группы недвижимости, что позволит получить представление о реальных тенденциях рынка», – пояснил Сооман.