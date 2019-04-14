Компания Fisher-Price отозвала около пяти миллионов колыбелей из-за смерти 30 младенцев

В пятницу, 12 апреля, компания Fisher-Price отозвала около пяти миллионов колыбелей для младенцев, после того как стало известно о том, что за десять лет в них погибли больше 30 малышей, пишет Rus.TVNET со ссылкой на агентство AP.
"Сегодня, ставя безопасность на первое место, в сотрудничестве с Комиссией по безопасности потребительских товаров, Fisher-Price добровольно отзывает все устройства Rock'n Play Sleeper. Родители и опекуны должны немедленно прекратить использование этого товара", - написала компания в социальной сети Facebook.
Сообщается, что смерть наступала в результате того, что младенцы переворачивались со спины на живот или на бок, будучи не пристегнутыми. При этом не уточняется, что именно стало причиной гибели. Издание Consumer Reports написало, что некоторые малыши погибли от удушья.
Американская академия педиатрии назвала эти колыбели смертельными и призвала Fisher-Price их отозвать.
В то же время в компании сообщили, что убеждены в безопасности своих товаров и добровольно отзывают колыбели из-за обнаруженных инцидентов, при которых товар использовался, не соблюдая предупреждений и инструкций.
Отзыв товара коснется около 4.7 миллионов колыбелей, проданных с 2009 года по цене от 40 до 149 долларов.