Вс, 14.04.2019
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В Финляндии начались парламентские выборы

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Парламентские выборы в Финляндии.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

Сегодня — день парламентских выборов в Финляндии. Избирательные участки открыты с 9.00 до 20.00, голосовать можно только по месту жительства.

В предварительном голосовании уже приняли участие более полутора миллионов избирателей. Это 36,1% от общего количества граждан, обладающих правом голоса, и новый рекорд на парламентских выборах, сообщает Yle.

Участки закроются в 20.00. Результат выборов станет известен уже сегодня поздно вечером.

Всего на парламентские выборы выдвинуты 2 468 кандидатов, представляющих 19 партий. 

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