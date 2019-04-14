В Финляндии начались парламентские выборы

Сегодня — день парламентских выборов в Финляндии. Избирательные участки открыты с 9.00 до 20.00, голосовать можно только по месту жительства.
В предварительном голосовании уже приняли участие более полутора миллионов избирателей. Это 36,1% от общего количества граждан, обладающих правом голоса, и новый рекорд на парламентских выборах, сообщает Yle.
Участки закроются в 20.00. Результат выборов станет известен уже сегодня поздно вечером.
Всего на парламентские выборы выдвинуты 2 468 кандидатов, представляющих 19 партий.