«Эстония и Польша встали на защиту международного права»: министр Украины поблагодарил за отказ впустить российский парусник «Седов»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти Польши и Эстонии поддержали международное право, запретив российскому паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
"Благодарим за решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об отказе российскому паруснику "Седов" войти в территориальные воды Республики Польша. Польша вместе с Эстонией встали на защиту международного права. Крым – это Украина, а Россия должна нести ответственность за незаконные действия", – написал в своем Twitter Климкин.
Дякуємо за рішення Прем'єр-міністра 🇵🇱@MorawieckiM про відмову російському паруснику "Сєдов" увійти до територіальних вод РП.Польща разом з Естонією стали на захист міжнародного права.#Крим - це #Україна,а #Росія повинна нести відповідальність за незаконні дії #CrimeaIsUkraine— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 апреля 2019 г.
Эстония не пустила российское судно 10 апреля, а Польша - 12 апреля. Причиной запрета стало наличие на борту нескольких курсантов Керченского морского технологического университета, находящегося в оккупированном Крыму.