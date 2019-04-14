«Эстония и Польша встали на защиту международного права»: министр Украины поблагодарил за отказ впустить российский парусник «Седов»

"Благодарим за решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об отказе российскому паруснику "Седов" войти в территориальные воды Республики Польша. Польша вместе с Эстонией встали на защиту международного права. Крым – это Украина, а Россия должна нести ответственность за незаконные действия", – написал в своем Twitter Климкин.