Вс, 14.04.2019
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«Эстония и Польша встали на защиту международного права»: министр Украины поблагодарил за отказ впустить российский парусник «Седов»

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Парусник "Седов" в порту Ванасадам.

ФОТО: Eero Vabamägi

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин  заявил, что власти Польши и Эстонии поддержали международное право, запретив российскому паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.

"Благодарим за решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об отказе российскому паруснику "Седов" войти в территориальные воды Республики Польша. Польша вместе с Эстонией встали на защиту международного права. Крым – это Украина, а Россия должна нести ответственность за незаконные действия", – написал в своем Twitter Климкин. 

Эстония не пустила российское судно 10 апреля, а Польша - 12 апреля. Причиной запрета стало наличие на борту нескольких курсантов Керченского морского технологического университета, находящегося в оккупированном Крыму. 

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