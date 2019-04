Блог: на Певческом поле сегодня пройдет бесплатный концерт «Песни Общей Эстонии»

К числу выступающих на концерте артистов присоединился нарвский ансамбль "Там и Тут", Yasmyn и Лаура Пылдвере. Также на концерте выступят Ewert and The Two Dragons, "Идеальные люди", Иво и Роберт Линна, Revals, Lenna, "Свята ватра", NOËP, Мари Калькун, PX Band, Танель Падар, Synne Valtri Band и Stefan.