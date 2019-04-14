Блог: на Певческом поле сегодня пройдет бесплатный концерт «Песни Общей Эстонии»

Сегодня, 14 апреля, в 15.00 на Певческом поле в Таллинне состоится организованный движением «Общая Эстония» концерт «Песни Общей Эстонии».
Движение «Общая Эстония», с помощью которого обращается внимание на нынешнюю политическую ситуацию, родилось в начале марта в соцсетях и за короткий срок присоединило к себе десятки тысяч человек.
Как сообщает «Общая Эстония», инициатива исходила от жителей Эстонии, в число которых входят эстоноязычные, русскоязычные, врачи, артисты, работающие в Эстонии специалисты, предприниматели, женщины, мужчины, молодые люди, пожилые люди и другие различные представители эстонского общества.
К числу выступающих на концерте артистов присоединился нарвский ансамбль "Там и Тут", Yasmyn и Лаура Пылдвере. Также на концерте выступят Ewert and The Two Dragons, "Идеальные люди", Иво и Роберт Линна, Revals, Lenna, "Свята ватра", NOËP, Мари Калькун, PX Band, Танель Падар, Synne Valtri Band и Stefan.