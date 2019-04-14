Почти 5000 евро: руководителю Центра тревоги подняли зарплату

В конце этой недели министр внутренних дел Катри Райк повысила зарплату директору Центра тревоги Кятлин Алвела, сообщает Rus.ERR.
Приказ вступил в силу задним числом с 1 апреля. По решению министра, зарплата Алвела выросла с 4200 до 4950 евро в месяц.
Ранее портал rus.err.ee написал о том, что с апреля выросли зарплаты и у многих других крупных чиновников из полиции и Спасательного департамента.
Главе Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер теперь зарабатывает 6000 евро в месяц, а оклад гендиректора Спасательного департамента Куно Таммеару вырос до 5500 евро в месяц.