Почти 5000 евро: руководителю Центра тревоги подняли зарплату

Приказ вступил в силу задним числом с 1 апреля. По решению министра, зарплата Алвела выросла с 4200 до 4950 евро в месяц.

Ранее портал rus.err.ee написал о том, что с апреля выросли зарплаты и у многих других крупных чиновников из полиции и Спасательного департамента.