Вс, 14.04.2019
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В Непале потерпел крушение пассажирский самолет
Трагедия в самом опасном аэропорту мира

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В Непале произошла авиакатастрофа

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В Непале на востоке страны самолет столкнулся с вертолетом. В результате катастрофы погибли три человека, сообщает Nepali Times.

Как сообщает администрация аэропорта Лукла, самолет Let410 компании Summit Air при взлете потерял управление, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в вертолет, стоящий на летном поле. Уточняется, что пассажиров на борту не было - только пилоты.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Сообщается о трех погибших и нескольких раненых. Известно, что два человека скончались на месте, а один умер уже в больнице. 

Небольшой аэропорт города Лукла находится на высоте 2 845 метров над уровнем моря и считается самым опасным в мире из-за короткой взлетно-посадочной полосы и горного рельефа, усложняющего посадку.

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