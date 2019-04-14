В Непале потерпел крушение пассажирский самолет

Как сообщает администрация аэропорта Лукла, самолет Let410 компании Summit Air при взлете потерял управление, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в вертолет, стоящий на летном поле. Уточняется, что пассажиров на борту не было - только пилоты.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Сообщается о трех погибших и нескольких раненых. Известно, что два человека скончались на месте, а один умер уже в больнице.