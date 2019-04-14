Вс, 14.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Курильщик стал причиной переполоха в многоквартирном доме

Курильщик стал причиной переполоха в многоквартирном доме

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Курильщик. Фото иллюстративное.

ФОТО: Owen Humphreys/PA Wire/Press Association Images

Вчера поздно вечером перед многоквартирным домом в Пыхья-Пярнумаа в поселке Вяндра появились как полицейские, так и спасатели.

Казалось, что произошло что-то страшное, но вскоре выяснилось, что причиной вызова стал куривший на лестничной клетке житель дома.

Вчера в 23.18 в Центр тревоги сообщили, что в Вяндра на улице Вана в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Кроме того, кто-то кому-то угрожал. На вызов не могли не среагировать полицейские и спасатели, сообщает Pärnu Postimees.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сообщил, что в итоге спасателям не нашлось работы, поскольку никакого пожара не было. Поэтому они дружно вернулись в пожарную часть.

Пресс-секретарь предположил, что кто-то из жильцов почувствовал сигаретный дым, подумал об опасности возгорания и вызвал спасателей. Выяснением всех обстоятельств занимается полиция.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ