Курильщик стал причиной переполоха в многоквартирном доме

Казалось, что произошло что-то страшное, но вскоре выяснилось, что причиной вызова стал куривший на лестничной клетке житель дома.

Вчера в 23.18 в Центр тревоги сообщили, что в Вяндра на улице Вана в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Кроме того, кто-то кому-то угрожал. На вызов не могли не среагировать полицейские и спасатели, сообщает Pärnu Postimees.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сообщил, что в итоге спасателям не нашлось работы, поскольку никакого пожара не было. Поэтому они дружно вернулись в пожарную часть.