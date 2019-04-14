Фото читателя: после ночной гулянки в центре города остались лужи крови

Речь не идет о безалаберной работе маляров, которые разлили краску на ступени. На самом деле на ступеньках здания на улице Рюйтли, 40 можно наблюдать лужи крови, которые напоминают о ночной гулянке, вероятно, с избытком алкоголя.

По словам приславшей фотографию в редакцию жительницы Пярну Мерили Ольтре, такая «достопримечательность» была в центре летней столицы сегодня в полдень. Вокруг гуляли дети, которые испытывали сильный интерес к этим ступенькам.