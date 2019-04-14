Вс, 14.04.2019
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  • Фото читателя: после ночной гулянки в центре города остались лужи крови

Фото читателя: после ночной гулянки в центре города остались лужи крови

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Niisugune vaatepilt avanes 14. aprilli südapäeval Pärnu kesklinnas Rüütli 40 hoone trepil.

ФОТО: Merili Oltre

В воскресенье днем в центре Пярну в так называемом Бермудском треугольнике можно было наблюдать довольно жуткую картину, пишет Pärnu Postimees.

Речь не идет о безалаберной работе маляров, которые разлили краску на ступени. На самом деле на ступеньках здания на улице Рюйтли, 40 можно наблюдать лужи крови, которые напоминают о ночной гулянке, вероятно, с избытком алкоголя.

По словам приславшей фотографию в редакцию жительницы Пярну Мерили Ольтре, такая «достопримечательность» была в центре летней столицы сегодня в полдень. Вокруг гуляли дети, которые испытывали сильный интерес к этим ступенькам.

«Где все дворники, уборщики? Перед аптекой всевозможный мусор, окурки, бутылки из-под водки и прочее. Неприятная картина, особенно если речь идет о главной улице, где на выходных гуляют семьи, туристы и горожане», - говорит Ольтре.

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