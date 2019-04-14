Солсберийский собор. ФОТО: Toby Melville / Reuters/Scanpix

Газета Sunday Times признала английский город Солсбери, получивший печальную известность после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году, лучшим местом для жизни в Великобритании.

Всего в рейтинге, составленном Sunday Times - 101 город. Солсбери, по мнению редакции - красивейший город с дружелюбными местными жителями, который в последний год пережил самые тяжелые испытания в своей истории.

"Неважно, с чем сталкивался этот прекрасный город - от кельтов до викингов и недавних отравлений "Новичком" - он вышел победителем. Он остается божественно привлекательным, а собор является его сердцем", - пишет газета.

Журналисты отмечают, что ровно год назад магазины были пусты, туристы держались подальше от Солсбери, а местные жители чувствовали себя нелегко, однако сейчас в воздухе царит настоящий оптимизм.

"Ресторан Zizzi, невольно ставший эпицентром саги с "Новичком", был переполнен на открытии в ноябре. В город возвращаются туристы. Они приезжают не только для того чтобы увидеть один из самых великолепных соборов в Британии, но и насладиться историческими пейзажами, кристально чистыми ручьями и лугами, усеянными овцами", - отмечает Sunday Times.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" в марте 2018 года в Солсбери. Они выжили и после курса лечения были выписаны из местной больницы.

От контакта "Новичком" серьезно пострадали еще три человека - полицейский Ник Бейли, а также два жителя соседнего с Солсбери городка Эймсбери - Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая впоследствии скончалась.

Великобритания обвинила Россию в организации покушения на Скрипалей. Российские власти последовательно отвергали эти обвинения.

В сентябре прошлого года Лондон заочно предъявил обвинения российским гражданам Александру Петрову и Руслану Боширову по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и Ника Бейли. По данным британской стороны, Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

Незадолго до этого британские власти обнародовали снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены передвижения российских граждан в Британии.

Сами подозреваемые в интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян заявили, что побывали в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть местные достопримечательности, в том числе Солсберийский собор.

Позднее исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider в совместном расследовании сообщили, что под фамилией Боширов скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров оказался офицером ГРУ Александром Мишкиным.

В начале апреля этого года выживший после отравления "Новичком" житель Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Лондоне Александром Яковенко и рассказал по итогам этой встречи, что не получил никаких ответов на свои вопросы.

"Я пошел, чтобы спросить их: "Почему ваша страна убила мою подругу?" Но я не получил никаких ответов", - рассказал Роули в интервью изданию Sunday Mirror, которое организовало встречу.

Сам Яковенко описал встречу иначе. По его словам, Чарли Роули и его брат Мэтью пришли в российское посольство, чтобы узнать то, чего не говорят им британские власти.

"Никаких претензий у них к России нет, более того, они пришли с просьбой рассказать, что происходит на самом деле", - сказал посол.

Роули в интервью также рассказал, что российский посол "накормил его пропагандой" и сказал, что "Новичок" - будь он российского производства - был бы более сильным и убил бы больше людей.