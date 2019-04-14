В Эстонии приземлились четыре британских вертолета с военными

Главная задача вертолетов — оказывать поддержку боевой группе союзников, несущих службу в Тапа. Кроме того, они будут поддерживать тесное сотрудничество с эстонскими Силами обороны и примут участие в учениях Kevadtorm. Согласно плану, к прибывшему в субботу вертолетному подразделению во второй половине апреля присоединятся и пять наступательных вертолетов Apache.

Прибывшие в Эстонию вертолеты принадлежат к 661-й эскадрилье авиакорпуса сухопутных войск Великобритании, их базой приписки является расположенная в Сомерсете Йоувилтенская авиабаза королевских морских сил. Вертолеты дислоцированы на авиабазе Эмари. По словам командира 661-й эскадрильи майора Эль Риветти, служащие эскадрильи очень рады возвращению в Эстонию.

Великобритания впервые направила вертолеты типа Wildcat для поддержки боевой группы союзников весной прошлого года. Сейчас в боевой группе союзников насчитывается свыше 1000 военнослужащих, большинство из них — военные британского королевского гусарского полка.