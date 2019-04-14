Михаил Кылварт: коммунальные службы Таллинна не справились с уборкой снега

"Минувшая зима показала, что несмотря на предпринятые усилия, Таллинн с ситуацией не справился. Это необходимо признать. А к следующей зиме, исходя из этого, следует уже сейчас начать перестраивать систему", - рассказал Кылварт в интервью "Радио 4".