Михаил Кылварт: коммунальные службы Таллинна не справились с уборкой снега

Ставший 11 апреля новым мэром Таллинн Михаил Кылварт считает, что в коммунальной сфере город должен провести работу над ошибками уже сейчас, не дожидаясь следующей зимы, передает Rus.ERR.
"Минувшая зима показала, что несмотря на предпринятые усилия, Таллинн с ситуацией не справился. Это необходимо признать. А к следующей зиме, исходя из этого, следует уже сейчас начать перестраивать систему", - рассказал Кылварт в интервью "Радио 4".
По словам Михаила Кылварта, в Таллинне есть и другие сферы, нуждающиеся в переменах.