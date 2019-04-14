Вс, 14.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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  • Михаил Кылварт: коммунальные службы Таллинна не справились с уборкой снега

Михаил Кылварт: коммунальные службы Таллинна не справились с уборкой снега

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Михаил Кылварт.

ФОТО: Eero Vabamägi

Ставший 11 апреля новым мэром Таллинн Михаил Кылварт считает, что в коммунальной сфере город должен провести работу над ошибками уже сейчас, не дожидаясь следующей зимы, передает Rus.ERR.

"Минувшая зима показала, что несмотря на предпринятые усилия, Таллинн с ситуацией не справился. Это необходимо признать. А к следующей зиме, исходя из этого, следует уже сейчас начать перестраивать систему", - рассказал Кылварт в интервью "Радио 4".

По словам Михаила Кылварта, в Таллинне есть и другие сферы, нуждающиеся в переменах.

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