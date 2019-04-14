Зеленский не приехал на дебаты с Порошенко: президент Украины прождал около часа

Ранее (около 14:20) Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента в течение 45 минут. Этого времени, по его словам, достаточно, чтобы добраться до стадиона из любой точки украинской столицы. После этого президент пообщался с представителями СМИ, отвечая на их вопросы.

Он, в частности, заявил, что рассчитывает встретиться с Зеленским в ближайший понедельник, 15 апреля, на телеканале ICTV.

"Дорогой Владимир Александрович! Завтра меня пригласили, так же, как и вас, в эфир ICTV, "Свобода слова" ... Я буду там. Вас пригласили. Не бойтесь, дебаты - это не страшно ... Это чрезвычайно ответственное действие. Если вы, не дай бог, сегодня не успеете доехать (на стадион - ИФ), то приезжайте завтра. Если и завтра не получится - я хочу сказать, что и послезавтра я вас приглашу на дебаты", - сказал Порошенко.

Он призвал Зеленского не избегать дебатов, а прийти и рассказать гражданам Украины свои планы, свою программу.

"Отсидеться, я думаю, не должно получиться", - добавил президент.

Ранее оба кандидата в президенты Украины заявляли о готовности выйти на дебаты перед первым туром выборов, но до сих пор не могут договориться о времени и месте их проведения. Зеленский настаивает, что дебаты должны состояться 19 апреля, а не 14-го.