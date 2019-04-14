Не стали дожидаться спасателей: неравнодушные люди бросились на помощь соседям
Сегодня в 14:21 спасатели получили сообщение, что в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала в деревне Коксвере горит трава, сообщает Sakala.
Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горит около 100 квадратных метров травы и возгорание в двух различных местах. В опасности оказался и расположенный рядом с полем дом, но местные жители до прибытия спасатели потушили траву возле дома.
Спасатели потушили пожар окончательно. Горящую траву обнаружили местные, но пока неизвестно, с чего начался пожар.