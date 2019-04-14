В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Как отмечается на сайте, жалобы на работу Facebook начали поступать с 13:28. Более половины пользователей столкнулись с проблемами при обновлении ленты новостей, также юзеры жалуются на сбои при авторизации и на полное отключение сети. Аналогичные проблемы с 13:33 испытывают и пользователи Instagram.

Кроме того, как свидетельствуют данные Downdetector, с 13:58 о сбоях начали сообщать и пользователи мессенджера WhatsApp. Большая часть из них жалуется на проблемы при отправке и получении сообщений, также отмечаются неполадки с соединением и авторизацией.