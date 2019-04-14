Вс, 14.04.2019
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В работе Facebook и Instagram произошел сбой

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Facebook. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на сбои в их работе. Это следует из данных портала Downdetector, передает Lenta.ru.

Как отмечается на сайте, жалобы на работу Facebook начали поступать с 13:28. Более половины пользователей столкнулись с проблемами при обновлении ленты новостей, также юзеры жалуются на сбои при авторизации и на полное отключение сети. Аналогичные проблемы с 13:33 испытывают и пользователи Instagram.

Кроме того, как свидетельствуют данные Downdetector, с 13:58 о сбоях начали сообщать и пользователи мессенджера WhatsApp. Большая часть из них жалуется на проблемы при отправке и получении сообщений, также отмечаются неполадки с соединением и авторизацией.

В марте основатель Telegram Павел Дуров рассказал о пользе от сбоя в работе соцсетей. По его словам, после неполадок, возникших с Facebook, Instagram и WhatsApp, более трех миллионов новых пользователей зарегистрировались в Telegram.

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