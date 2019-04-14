Картина дня: концерт «Песни Общей Эстонии», задержание нарушителей на BMW и поножовщина в Таллинне

Прямая трансляция, блог и фото: на Певческом поле проходит концерт «Песни Общей Эстонии»

Сегодня, 14 апреля, в 15.00 на Певческом поле в Таллинне начался организованный движением «Общая Эстония» концерт «Песни Общей Эстонии». Пришли более тысячи человек. Читать далее...

Нападение возле магазина Selver: жителя Таллинна пырнули ножом

В Таллинне на Пярнуском шоссе возле Järve Selver произошел конфликт, в результате которого мужчину травмировали острым предметом. Нападавший сбежал и в его поисках была задействована полицейская собака. Читать далее...

Фото: водитель и пассажир BMW проигнорировали распоряжения полиции, а потом сбежали в лес

Полиции пришлось окружить лес, чтобы задержать водителя и пассажира BMW, которые проигнорировали распоряжения полиции остановиться, а потом сбежали в лес. Если один из сбежавших прятался в кустах, второй по телефону вызвал на помощь мать. Читать далее...

График: смотрите, как в Таллинне за десять лет изменились цены на квартиры в панельных домах

Фирма Pindi Kinnisvara составила обзор, как менялись за последние десять лет цены квартир в панельных домах, построенных в 1971–1990 годы в Таллинне. Читать далее...

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет

В Непале на востоке страны самолет столкнулся с вертолетом. В результате катастрофы погибли три человека. Читать далее...

Министр Украины поблагодарил за отказ впустить российский парусник «Седов»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти Польши и Эстонии поддержали международное право, запретив российскому паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды. Читать далее...

Фото читателя: после ночной гулянки в центре города остались лужи крови

В воскресенье днем в так называемом Бермудском треугольнике можно было наблюдать довольно жуткую картину. "Неприятная картина, особенно если речь идет о главной улице, где на выходных гуляют семьи, туристы и горожане", - пишет автор снимка. Читать далее...

Почти 5000 евро: руководителю Центра тревоги подняли зарплату

В конце этой недели министр внутренних дел Катри Райк повысила зарплату директору Центра тревоги Кятлин Алвела. Приказ вступил в силу задним числом с 1 апреля. Читать далее...

В Эстонии приземлились четыре британских вертолета с военными