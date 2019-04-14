На дорогах Эстонии наметилась пугающая тенденция

Численность отстраненных от вождения в состоянии алкогольного опьянения осталась на прошлогоднем уровне, но выросло число автоводителей, которых полиция задержала с признаками употребления наркотиков.
С начала этого года по настоящий момент отстранен от вождения в состоянии алкогольного опьянения 1601 автоводитель, в прошлом году за тот же период были отстранены 1600 автоводителей. В уголовно наказуемом состоянии алкогольного опьянения были задержаны в этом году 637, а в 2018 году за тот же период 677 водителей. В состоянии наркотического опьянения сотрудники правоохранительных органов задержали в этом году 71 водителя, в том числе на территории Пыхьяской префектуры 44 водителей. За тот же период 2018 года были в состоянии наркотического опьянения задержаны 59 автоводителей.
В этом году по вине автоводителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, произошло 116 ДТП, то есть столько же, сколько за тот же период 2018 года. В 16 из таких аварий в этом году пострадали люди.
Как сообщил в воскресенье BNS начальник центра наблюдения за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ, полицейские Пыхьяской префектуры в этом году отстранили от вождения 664 водлителей, находившихся в состоянии опьянения, это на 55 человек больше, чем за тот же период прошлого года. 44 задержанных были в состоянии наркотического опьянения, это на 20 человек больше, чем за тот же период прошлого года.