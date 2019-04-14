На дорогах Эстонии наметилась пугающая тенденция

С начала этого года по настоящий момент отстранен от вождения в состоянии алкогольного опьянения 1601 автоводитель, в прошлом году за тот же период были отстранены 1600 автоводителей. В уголовно наказуемом состоянии алкогольного опьянения были задержаны в этом году 637, а в 2018 году за тот же период 677 водителей. В состоянии наркотического опьянения сотрудники правоохранительных органов задержали в этом году 71 водителя, в том числе на территории Пыхьяской префектуры 44 водителей. За тот же период 2018 года были в состоянии наркотического опьянения задержаны 59 автоводителей.

В этом году по вине автоводителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, произошло 116 ДТП, то есть столько же, сколько за тот же период 2018 года. В 16 из таких аварий в этом году пострадали люди.