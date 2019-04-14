Израиль планирует вторую миссию на Луне

"Ввиду большой международной поддержки, которую я получил во время этого проекта, я решил начать новый проект - Beresheet 2", - заявил главный спонсор и президент SpaceIL Моррис Кан. По его словам, компания уже приступила ко второму проекту и надеется довести его до конца.

Зонд Beresheet 11 апреля потерпел аварию при посадке на поверхность Луны. Незадолго до прилунения были выявлены технические проблемы с двигателем зонда, после чего он разбился, сообщили в центре управления полетом в Тель-Авиве. В случае успешной посадки 585-килограммового зонда Израиль стал бы четвертой страной после США, РФ и Китая, сумевшей осуществить прилунение своего зонда. Кроме того, Beresheet стал бы первым частным космическим кораблем, совершившим прилунение.

Луноход Beresheet, сконструированный SpaceIL в сотрудничестве с концерном Israeli Aerospace Industries, был запущен 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал. На орбиту он был выведен ракетой Falcon-9 частной компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Название зонда в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.