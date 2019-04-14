В южной Эстонии сгорел жилой дом

Здание, охваченное огнем, оказалось баней, перестроенной в жилой дом. Пожар заметил сосед, который и вызвал спасателей.

По словам дежурного пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Тамбета Води, к приезду спасателей пламя выбивалось из крыши дома, огонь уничтожил крышу. Пострадали и стены. "В задачу спасателей прежде всего входило защитить соседние здания. Огонь довольно быстро удалось взять под контроль, к трем часам спасатели закончили", - сказал Води.

Живет ли кто-то в доме, в данный момент неизвестно. В момент пожара в здании не было людей, и никто не пострадал.