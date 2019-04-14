Вс, 14.04.2019
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В южной Эстонии сгорел жилой дом

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Спасатели. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Сегодня в 13.34 спасателей вызвали в деревню Раадама, волость Ряпина, где загорелся деревянный дом, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Здание, охваченное огнем, оказалось баней, перестроенной в жилой дом. Пожар заметил сосед, который и вызвал спасателей.

По словам дежурного пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Тамбета Води, к приезду спасателей пламя выбивалось из крыши дома, огонь уничтожил крышу. Пострадали и стены. "В задачу спасателей прежде всего входило защитить соседние здания. Огонь довольно быстро удалось взять под контроль, к трем часам спасатели закончили", - сказал Води.

Живет ли кто-то в доме, в данный момент неизвестно. В момент пожара в здании не было людей, и никто не пострадал.

Почему начался пожар, еще необходимо выяснить.

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