«На Тоомпеа должны это заметить»: поющий протест на Певческом поле собрал более 10 000 человек

Среди собравшихся - люди всех возрастов и социальных групп: семьи с детьми, молодежь, пенсионеры. Русские, эстонцы, приезжие… Кто-то заглянул случайно, кто-то - чтобы послушать любимых артистов, но, кажется, большинство пришли вполне осознанно - чтобы выразить свою гражданскую позицию.

«Мы живем в такое время, когда народ должен быть дружным. Не нужно разделять людей по языку, по цвету кожи или на основании их личного выбора», - говорит Лийна.

«Националистическая повестка сейчас уже не очень актуальна, это позавчерашний день. Эстония для меня - мой второй дом, я из Москвы, четыре года назад переехала. Я Эстонию сильно полюбила, и мне кажется, то, что сюда приезжают люди с хорошим образованием, которые здесь платят налоги, делают вклад в экономику и в развитие страны - это здорово, это не плохо. Это делает страну лучше», - убеждена иммигрировавшая в Эстонию активистка Евгения Чирикова.

«Для Эстонии массовое скопление людей - большая редкость, и когда так много людей собираются и показывают, что мы недовольны, мы не согласны, то там, на Тоомпеа должны это заметить», - считает Лев.

По словам организаторов мероприятия, они, конечно, надеялись, что люди придут, но их предварительные подсчеты превзошли все ожидания: концерт посетило более 10 000 человек.

«Этим концертом мы хотели собрать людей, которые считают, что в Эстонии все люди могут жить в мире и понимании. Этим концертом, где выступают артисты разных национальностей и поют на разных языках, мы подчеркиваем, что мы можем вместе проводить время и мы против всяких спекуляций в медиа, которые разобщают наше общество. Мы хотим показать, что у нас есть желание жить сплоченно», - говорит одна из организаторов концерта Эви Пярн.

Движение «Общая Эстония» (Kõigi Eesti) возникло в начале марта на фоне текущей политической ситуации, а именно - коалиционных переговоров Центристской партии, «Отечества» и EKRE. Радикальные высказывания ультраправых политиков встревожили многих, и за считанные недели к страничке Kõigi Eesti в социальных сетях присоединились десятки тысяч человек. При этом в самом движении неоднократно подчеркивали, что они не связаны ни с одной политической силой.