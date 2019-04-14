«На Тоомпеа должны это заметить»: поющий протест на Певческом поле собрал более 10 000 человек
Сегодня на Таллиннском певческом поле прошел концерт «Песни общей Эстонии» под девизом «Нам не все равно. Выступим вместе за наши свободы». Мероприятие привлекло по эстонским меркам огромное количество людей: по оценкам организаторов, его посетило более 10 000 человек.
Среди собравшихся - люди всех возрастов и социальных групп: семьи с детьми, молодежь, пенсионеры. Русские, эстонцы, приезжие… Кто-то заглянул случайно, кто-то - чтобы послушать любимых артистов, но, кажется, большинство пришли вполне осознанно - чтобы выразить свою гражданскую позицию.
«Мы живем в такое время, когда народ должен быть дружным. Не нужно разделять людей по языку, по цвету кожи или на основании их личного выбора», - говорит Лийна.
«Националистическая повестка сейчас уже не очень актуальна, это позавчерашний день. Эстония для меня - мой второй дом, я из Москвы, четыре года назад переехала. Я Эстонию сильно полюбила, и мне кажется, то, что сюда приезжают люди с хорошим образованием, которые здесь платят налоги, делают вклад в экономику и в развитие страны - это здорово, это не плохо. Это делает страну лучше», - убеждена иммигрировавшая в Эстонию активистка Евгения Чирикова.
«Для Эстонии массовое скопление людей - большая редкость, и когда так много людей собираются и показывают, что мы недовольны, мы не согласны, то там, на Тоомпеа должны это заметить», - считает Лев.
По словам организаторов мероприятия, они, конечно, надеялись, что люди придут, но их предварительные подсчеты превзошли все ожидания: концерт посетило более 10 000 человек.
«Этим концертом мы хотели собрать людей, которые считают, что в Эстонии все люди могут жить в мире и понимании. Этим концертом, где выступают артисты разных национальностей и поют на разных языках, мы подчеркиваем, что мы можем вместе проводить время и мы против всяких спекуляций в медиа, которые разобщают наше общество. Мы хотим показать, что у нас есть желание жить сплоченно», - говорит одна из организаторов концерта Эви Пярн.
Движение «Общая Эстония» (Kõigi Eesti) возникло в начале марта на фоне текущей политической ситуации, а именно - коалиционных переговоров Центристской партии, «Отечества» и EKRE. Радикальные высказывания ультраправых политиков встревожили многих, и за считанные недели к страничке Kõigi Eesti в социальных сетях присоединились десятки тысяч человек. При этом в самом движении неоднократно подчеркивали, что они не связаны ни с одной политической силой.
На концерте «Песни общей Эстонии» выступили как эстоноязычные, так и русскоязычные артисты, среди них - нарвский ансамбль "Там и Тут", Yasmyn и Лаура Пылдвере. Также на концерте выступили Ewert and The Two Dragons, "Идеальные люди", Иво и Роберт Линна, Revals, Lenna, "Свята ватра", NOËP, Мари Калькун, PX Band, Танель Падар, Synne Valtri Band и Stefan. По словам организаторов, все эти артисты выступали бесплатно.