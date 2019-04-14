Популярный эстонский певец: ненормально говорить, что сегодняшнее мероприятие — это розовые сопли

Эверту Сундья не нравится то, что сейчас иногда говорят. «Дали свободу использовать выражения и посылы, которые мы, по-моему, уже давно договорились не использовать», — сказал Сундья.

На вопрос, появились ли подобные хлесткие выражения в последнее время или они бытуют уже давно, Сундья ответил, что самую агрессивную форму они обрели в последнее время. «Я считаю ненормальным называть сегодняшнее мероприятие розовыми соплями. Как ты дошел до этого? Это не о'кей», — отметил Эверт Сундья.

Певец подчеркнул, что тяжело помирить обе стороны. «Слова распространяются, как горящая трава. Складывается впечатление, что мы теперь так общаемся. Это должно идти сверху вниз! Это должно измениться наверху, в политике, и обязанность народа сказать, что вы должны начать нормально говорить и общаться», — сказал он и добавил, что народ находится в роли призывающего к порядку. «У народа есть голос и право сказать, как руководить государством и как руководители должны разговаривать друг с другом и с народом», — сказал Эверт Сундья.