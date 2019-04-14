В Ласнамяэ начинаются весенние толоки

«В месяц благоустройства в Ласнамяэ будут проведены работы по уборке несанкционированных свалок, установлены новые контейнеры для мусора, а также обновлен инвентарь парков. Кроме того, будут убраны улицы и пешеходные дорожки Ласнамяэ, проведена масштабная весенняя уборка в парках и зеленых зонах района», - сказал Кристьян Ярв, специалист отдела городского хозяйства управы Ласнамяэ. «Cделаем район Ласнамяэ чище и ухоженнее».

В пятницу, 3 мая в 12:00 управа Ласнамяэ приглашает всех жителей района принять участие в уборке территории на Линнамяэ-теэ 15, а на следующий день, 4 мая в 11:00 присоединиться к работам по уборке зеленой зоны за магазином Маxima XXX, по адресу Линнамяэ-теэ 57. Участие в уборке примут работники районной управы, школьники, а также члены Молодежного совета Ласнамяэ. Все толочане будут оснащены необходимыми инструментами, а после работ участникам предложат бесплатный горячий суп.

В случае толок, организованных активными жителями района самостоятельно, управа Ласнамяэ поможет с предоставлением необходимых инструментов и перчаток, а также с утилизацией собранного мусора. Для этого необходимо написать администрации района Ласнамяэ на электронную почту lasnamae@tallinnlv.ee или Kristjan.jarv@tallinnlv.ee и сообщить о запланированных работах и ​​потребностях в инвентаре.

В рамках месячника благоустройства жители Ласнамяэ снова смогут бесплатно утилизировать скопившиеся опасные отходы. В воскресенье, 28 апреля подвижная станция объедет микрорайоны Ласнамяэ и примет от физических лиц опасные для экологии отходы. Более подробную информацию о графике сбора отходов можно найти здесь.

Также к предстоящему месяцу благоустройства Таллиннский департамент окружающей среды выпустил новое издание брошюры "Азбука благоустройства", включающее ранее не рассматривавшиеся темы, в том числе о преимуществах использования ламельных шин. Получить ее можно в инфозале управы Ласнамяэ (Палласти, 54).