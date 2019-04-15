Фото: неравнодушные соседи спасли жизни трех человек

Когда на место происшествия прибыли спасатели, из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя. Им сообщили, что в квартире, по всей видимости, три человека. Сразу занялись тушением пожара и поиском людей. Поиски пострадавших затрудняло то обстоятельство, что большая часть квартиры была заполнена мусором, но в конце концов удалось отыскать двух женщин и одного мужчину. Состояние одного из пострадавших было более тяжелым, его увезли в Клинику Тартуского университета, двух других - в Йыгеваскую больницу.

По словам спасателей, в квартире не было дымового датчика, пожар обнаружили соседи. Живущие рядом люди сами выбрались из дома, спасателям никого не пришлось эвакуировать.

Работы по тушению были закончены около 23 часов. Мебель в одной из комнат полностью сгорела, вторая комната и кухня получили сильные повреждения от высокой температуры и дыма.

По словам соседей, это уже четвертый пожар в этом доме.

Бдительность соседей и умелые действия спасателей помогли спасти жизни трех человек.

Поскольку после пожара в доме больше не было электричества и некоторые квартиры залило водой, которой тушили пожар, на место происшествия вызвали представителя волости Йыгева, который помог жильцам поврежденных квартир найти временный ночлег.