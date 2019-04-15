Пн, 15.04.2019
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НХЛ дисквалифицировала Кучерова

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Tampa Bay Lightning right wing Nikita Kucherov, of Russia, celebrates his goal against the New Jersey Devils during the first period of Game 4 of an NHL first-round hockey playoff series Wednesday, April 18, 2018, in Newark, N.J. (AP Photo/Julio Cortez)

ФОТО: Julio Cortez/AP

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил одноматчевую дисквалификацию за толчок соперника на борт в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

Во втором матче стартовой серии плей-офф Кучеров нарушил правила против Маркуса Нутиваару, за что получил удаление до конца игры. В результате россиянин не примет участия в третьем поединке противостояния, запланированном на 15 апреля.

После двух матчей серии «Коламбус» ведет 2-0. Во втором раунде плей-офф победитель этой пары встретится с «Бостон Брюинс» или «Торонто Мэйпл Лифс» (0-1 в серии).

Кучеров — самый результативный российский игрок в истории НХЛ. Он установил рекорд 6 апреля, набрав 128-е очко в рамках регулярного чемпионата и обойдя Александра Могильного. Бывший форвард записал на свой счет 127 очков в сезоне-1992/1993.

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