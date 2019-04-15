НХЛ дисквалифицировала Кучерова

Во втором матче стартовой серии плей-офф Кучеров нарушил правила против Маркуса Нутиваару, за что получил удаление до конца игры. В результате россиянин не примет участия в третьем поединке противостояния, запланированном на 15 апреля.

После двух матчей серии «Коламбус» ведет 2-0. Во втором раунде плей-офф победитель этой пары встретится с «Бостон Брюинс» или «Торонто Мэйпл Лифс» (0-1 в серии).