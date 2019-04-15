Кандидат в премьер-министры Кая Каллас сегодня представит свою программу в парламенте. Почему ее ждет провал?

На выходных Каллас представила принципы формирования правительства Партии реформ и социал-демократов. Первоначальной идеей было предложить альтернативный коалиционный договор, где было бы детально прописано, что Партия реформ и социал-демократы планируют сделать, придя к власти: насколько понизить акцизы, поднять пенсии и так далее.

Однако пятистраничный документ уже упрекнули в том, что он так же декларативен, как и договор Центристской партии, EKRE и «Отечества». Сразу начали распространяться слухи, что реформисты и соцдемы не смогли уточнить некоторые пункты, просто потому что не смогли по ним договориться из-за своих предвыборных обещаний. Однако в Партии реформ утверждают, что конфликта точно не произошло, и сразу на первой встрече представителей двух партий 8 апреля было оговорено, что в таких сложных вопросах, как налоговые изменения, не будут искать компромиссов. Именно в этой сфере у реформистов и соцдемов мало общего. Да и нет особого смысла отказываться от своих предвыборных обещаний, если в правительство тебя и так не допустят.

Для Партии реформ этот документ важен скорее тем, что в качестве кандидата в премьеры Каллас в течение недели могла получать внутреннюю информацию о том, что происходит в министерствах. Для находящихся в оппозиции эта информация недоступна, однако официальному кандидату в премьер-министры министерства обязаны давать исчерпывающие ответы.

Можно предположить, что на сегодняшнем голосовании в парламенте план Каллас и Осиновского поддержат все реформисты и соцдемы. Если вышедший из Центристской партии Раймонд Кальюлайд не воздержится от голосования и отдаст свой голос Каллас, то в общей сложности наберется 45 голосов - на шесть меньше, чем нужно, чтобы начать формировать правительство.