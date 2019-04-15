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  • "Ливерпуль" обыграл "Челси" и идет к чемпионству, ПСЖ был разбит главным конкурентом

"Ливерпуль" обыграл "Челси" и идет к чемпионству, ПСЖ был разбит главным конкурентом

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epa07506885 Liverpool's Mohamed Salah (C) celebrates with teammates after scoring the 2-0 goal during the English Premier League match between Liverpool FC and Chelsea FC at Anfield, Liverpool, Britain, 14 April 2019. EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

ФОТО: Peter Powell / EPA

Борьба за чемпионские титулы в чемпионатах Германии, Англии и Франции выходят на финишную прямую.

В центральном матче уик-энда в Английской премьер-лиге "Ливерпуль" дома обыграл лондонский "Челси" 2:0.

Голы Сиди Мане и Мохаммеда Салаха во втором тайме сумели сломить сопротивление лондонцев, которые ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

На данный момент «Ливерпуль» лидирует в чемпионате, на 2 очка опережая «Манчестер Сити», у которого остается матч в запасе.

В центральном матче уик-энда в Английской премьер-лиге "Ливерпуль" дома обыграл лондонский "Челси" 2:0.

Голы Сиди Мане и Мохаммеда Салаха во втором тайме сумели сломить сопротивление лондонцев, которые ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

На данный момент «Ливерпуль» лидирует в чемпионате, на 2 очка опережая «Манчестер Сити», у которого остается матч в запасе.

В чемпионате Германии борьбу за титул ведут "Боруссия" Дортмунд и мюнхенская "Бавария". НА выходных обе команды смогли одержать дежурные победы: мюнхенцы разбили 4:1 дюссельдорфскую "Фортуну", а "Боруссия" с трудом, 2:1, одолела 12-ю команду Бундеслиги, "Майнц". За четыре тура до конца чемпионата отрыв "Баварии" от "Боруссии" состовляет всего одно очко.

Во Франции ПСЖ не смог досрочно завоевать титул чемпионов. Команда Томас Тухеля и Килиана Мбаппе была разгромлена "Лиллем" в гостях 5:1.

Парижскому клубу, чтобы досрочно оформить чемпионство, было достаточно не проиграть «догам», которые занимают второе место в лиге 1.

Однако в первом тайме Томасу Тухелю пришлось сделать две вынужденные замены. До перерыва также был удален защитник Хуан Бернат.

«ПСЖ» нужно набрать два очка в семи матчах, чтобы стать чемпионом Франции. Также титул столичной команде автоматически принесет любая потеря очков со стороны «Лилля» в оставшихся турах.

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