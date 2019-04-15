Фестиваль “Золотая Маска в Эстонии” объявил программу этого года

В 2005 году он стал первым зарубежным проектом российского фестиваля, к тому времени весьма амбициозного и многопрофильного театрального проекта, являющегося также самым престижным конкурсом и профессиональной премией. В нашей стране за эти годы 44 театра сыграли более 160 спектаклей в самых разных видах театрального искусства — опера, драма, балет, кукольный и музыкальный театр. Более 73 000 зрителей в Таллине, Тарту, Вильянди, Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви посмотрели спектакли «Маски».

Эксклюзивность проекта состоит в том, что благодаря государственной поддержке министерств культуры Эстонии и России, а также городских властей Таллинна, фестиваль привозит лучшие российские спектакли: номинантов и лауреатов Премии «Золотая Маска» в том целостном виде, в котором они задуманы и поставлены создателями. Все спектакли проходят с синхронным переводом на эстонский язык.

В этом году в программу фестиваля входят пять постановок, которые покажут в Таллинне, Кохтла-Ярве, Нарве. В Силламяэ пройдет концерт солистов Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии с участием солистов театра “Эстония”, посвященный юбилею Георга Отса. В августе будет осуществлен совместный проект “Золотой Маски в Эстонии” и фестиваля “Биргитта” - зрители увидят спектакль Московского театра Новая опера “Фауст”. Традиционная OFF-программа включает в себя творческие встречи с режиссерами и актерами, зрительские обсуждения, лекции.

Подробнее можно прочитать на сайте www.goldenmask.ee

На 14 августа намечен совместный проект “Золотой Маски в Эстонии” и фестиваля “Биргитта”. Зрителям будет показана опера “Фауст”, в которой противоборство жажды молодости, влияния сверхъестественных сил, любви и предательства. Безумное желание стареющего доктора Фауста, главного персонажа оперы, обрести прежнюю молодость и счастье, приводит к тому, что он продаёт свою душу сатане Мефистофелю.

18 октября мюзикл “Канкан” Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Режиссер Габор Миклош Кереньи — мастер эффектных театрализаций, он создал зрелищный спектакль о любви. Постановка – яркий пример классического бродвейского мюзикла 40–50-х годов с легкой музыкой, несложными текстами, яркими костюмами, обилием ансамблевых номеров.

21 и 22 октября спектакль “Сережа” Дмитрия Крымова. Новая работа любимого в Эстонии режиссера, которую он осуществил вне своей Лаборатории с артистами прославленного МХТ. Спектакль по мотивам романа “Анна Каренина”. В главных ролях Мария Смольникова и Анатолий Белый.

24 и 25 октября спектакль “С_училища” по пьесе современного белорусского драматурга Андрея Иванова. Спектакль номинирован на Премию “Золотая Маска» в категории “Лучшая работа драматурга”. Интересный сюжет, парадоксальный финал, пронзительные эмоции. Спектакль адресован молодежи, также будет интересен поклонникам острого социального театра.

26 октября в Силламяэ пройдет концерт солистов Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии и солистов Театра Эстония, посвященный памяти Георга Отса. В программе арии и дуэты из оперетт, а также оперные арии из репертуара великого эстонского певца в сопровождении оркестра петербургского театра.

29 и 30 октября спектакль “СЛАВА” в постановке одного из самых противоречивых и актуальных режиссеров России - Константина Богомолова – в БДТ им. Г.А. Товстоногова. Пьеса – драматургический дебют сверхпопулярного в 30-е годы 20 века поэта-песенника Виктора Гусева («Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны»), театральный хит времен Большого террора, впервые показанный в БДТ весной 1936 г. и выдержавший более 200 аншлаговых представлений. Богомолов предлагает неожиданный подход к разговору о “наследии прошлого”.

Театр Моссовета покажет спектакль “Не все коту масленица” в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярве. “Сцены из московской жизни” назвал Островский свою комедию и считал ее “скорее этюдом”, чем пьесой. Но, несмотря на ”скромность” автора, яркая самобытная комедия с ее колоритным купеческим бытом вот уже на протяжении почти ста пятидесяти лет не сходит со сцены, оставаясь актуальной по сей день. Спектакль номинант премии “Золотая Маска” 2017 года. В главной роли Евгений Стеблов.