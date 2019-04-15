Пять полезных советов: как уменьшить коммунальные платежи

Портал Kodustiil предлагает принять к сведению пять полезных советов маклера из фирмы Arco Vara Яны Коот, которая знает, как сэкономить на коммунальных платежах.
Размеры коммунальных платежей во многом зависят от возраста и типа дома, но рачительные жильцы квартир в любом случае стремятся к экономии. Правда же, не стоит бросать деньги на ветер, когда есть возможность платить меньше?
«Тот, кто никогда не пробовал этого делать, может не поверить, насколько к солидной экономиии могут привести эти небольшие хитрости», - говорит Коот. Предложения маклера просты, но могут изменить вашу жизнь. Попробуйте!
Не принимайте ванну, мойтесь под душем
«Да, ванна - это роскошно, но расточительно. Tallinna Vesi подсчитала, что при принятии ванны расходуется в три раза больше воды, чем при мытье под душем», - отметила Коот. При этом не забывайте, что из крана выливается в среднем пятнадцать литров воды в минуту, поэтому, намыливаясь, можно выключать душ.
При мытье посуды пользуйтесь проточной водой только для ополаскивания
Посудомоечная машина помогает сэкономить воду, только запускать ее нужно при полном заполнении. «Если у вас нет возможности купить посудомоечную машину или ваша кухня слишком мала, наполните раковину водой и вымойте посуду, как в детстве, в раковине, а только потом ополосните под краном», - отметила Коот.
Почините капающий кран и купите экономичный унитаз
«Одна капля в секнду дает большой расход воды, поэтому при первой же возможности замените неисправные краны», - советует Коот. Вместо старого унитаза поставьте новый, с двухфазным режимом смыва.
Выключайте электроприборы, которые не используете
По статистике, больше половины жителей Эстонии держат электроприборы в режиме ожидания. Однако при этом продолжается круглосуточное потребление электроэнергии. Выключайте из сети бытовую технику, которой не планируете пользоваться в ближайшее время!
Пользуйтесь LED-лампочками
Замените привычные старые лампочки накаливания современными, которые потребляют в десять раз меньше электроэнергии да и служат гораздо дольше: в среднем, они могут работать до 50 000 часов, а это шесть лет! Выходя из комнаты, выключайте свет, а в прихожей установите выключатели с датчиком движения.