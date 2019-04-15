Пять полезных советов: как уменьшить коммунальные платежи

Размеры коммунальных платежей во многом зависят от возраста и типа дома, но рачительные жильцы квартир в любом случае стремятся к экономии. Правда же, не стоит бросать деньги на ветер, когда есть возможность платить меньше?

«Тот, кто никогда не пробовал этого делать, может не поверить, насколько к солидной экономиии могут привести эти небольшие хитрости», - говорит Коот. Предложения маклера просты, но могут изменить вашу жизнь. Попробуйте!

Не принимайте ванну, мойтесь под душем

«Да, ванна - это роскошно, но расточительно. Tallinna Vesi подсчитала, что при принятии ванны расходуется в три раза больше воды, чем при мытье под душем», - отметила Коот. При этом не забывайте, что из крана выливается в среднем пятнадцать литров воды в минуту, поэтому, намыливаясь, можно выключать душ.

При мытье посуды пользуйтесь проточной водой только для ополаскивания

Посудомоечная машина помогает сэкономить воду, только запускать ее нужно при полном заполнении. «Если у вас нет возможности купить посудомоечную машину или ваша кухня слишком мала, наполните раковину водой и вымойте посуду, как в детстве, в раковине, а только потом ополосните под краном», - отметила Коот.

Почините капающий кран и купите экономичный унитаз

«Одна капля в секнду дает большой расход воды, поэтому при первой же возможности замените неисправные краны», - советует Коот. Вместо старого унитаза поставьте новый, с двухфазным режимом смыва.

Выключайте электроприборы, которые не используете

По статистике, больше половины жителей Эстонии держат электроприборы в режиме ожидания. Однако при этом продолжается круглосуточное потребление электроэнергии. Выключайте из сети бытовую технику, которой не планируете пользоваться в ближайшее время!

Пользуйтесь LED-лампочками