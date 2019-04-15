Российские звезды "Тампы" и "Питтсбурга" близки к поездке на чемпионат мира

«Тампа» уступила «Коламбусу» (1:3) в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли (счет в серии – 0-3).

В случае поражения в следующей игре «Лайтнинг» станут первыми в истории обладателями Президентс трофи (победителями регулярного чемпионата НХЛ), вылетевшими из стартового раунда плей-офф всухую, со счетом 0-4.

Четвертый матч серии между «Коламбусом» и «Тампой» состоится в ночь на среду.

"Пингвины" дома были биты "Нью-Йорк Айлендерс" 1:4, приче одну из шайб гостей забросил уроженец Нарвы, Лео Комаров.

В случае если "Тампа" и "Питтсбург" проиграют свои серии плей-офф, то главный тренер сборной России Илья Воробьев сможет рассчитывать на вратаря Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачева, нападающего Никиту Кучерова (все - "Тампа"), а также на Евгения Малкина.