Пн, 15.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Российские звезды "Тампы" и "Питтсбурга" близки к поездке на чемпионат мира

Российские звезды "Тампы" и "Питтсбурга" близки к поездке на чемпионат мира

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Dec 27, 2017; Pittsburgh, PA, USA; Pittsburgh Penguins center Evgeni Malkin (71) reacts to being named first star of the game against the Columbus Blue Jackets at PPG PAINTS Arena. The Penguins won 5-4 in a shootout. Mandatory Credit: Charles LeClaire-USA TODAY Sports

ФОТО: USA TODAY Network/USA TODAY Sports/Sipa USA

После завершения третьих матчей первого раунда плей-офф НХЛ, "Тампа" и "Питтсбург" попали на грань катастрофы: счет серий против "Коламбуса" и "Айлендерс" в матче до четырех побед 0-3 в пользу противников.

«Тампа» уступила «Коламбусу» (1:3) в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли (счет в серии – 0-3).

В случае поражения в следующей игре «Лайтнинг» станут первыми в истории обладателями Президентс трофи (победителями регулярного чемпионата НХЛ), вылетевшими из стартового раунда плей-офф всухую, со счетом 0-4.

Четвертый матч серии между «Коламбусом» и «Тампой» состоится в ночь на среду.

"Пингвины" дома были биты "Нью-Йорк Айлендерс" 1:4, приче одну из шайб гостей забросил уроженец Нарвы, Лео Комаров.

В случае если "Тампа" и "Питтсбург" проиграют свои серии плей-офф, то главный тренер сборной России Илья Воробьев сможет рассчитывать на вратаря Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачева, нападающего Никиту Кучерова (все - "Тампа"), а также на Евгения Малкина.

На данный момент в подготовке сборной России к чемпионату мира в Словакии принимают участие игроки из НХЛ, чьи клубы в борьбе за Кубок Стэнли не участвуют:  Александр Георгиев («Рейнджерс»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Иван Проворов («Филадельфия»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Артем Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»).

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ