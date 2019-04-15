Источником неприятного запаха в Нарве может быть российский завод комбикормов

В первые месяцы 2019 года в Инспекцию окружающей среды поступило 15 жалоб на неприятный запах, что превышает число жалоб в аналогичные периоды прошлых лет. В ведомстве подозревают, что источник запаха находится за границей, потому что жалобы в основном поступают тогда, когда в Нарве дует восточный ветер, однако получить из России официальное подтверждение сложно, сообщает Rus.ERR.

Глава Ида-Вируского бюро Инспекции окружающей среды Кятлин Лизденис подчеркнула, что у них нет рычагов воздействия на Россию или Ивангород: «И в прошлом году, когда были пожары и [дым] отнесло к Нарве, когда мы писали в Россию и спрашивали, в чем дело, ответы, к сожалению, не приходили».