Видео ДТП в Таллинне: пассажирка мотоцикла осталась лежать на дороге

Как уточнили в полиции, в 14.40 возле дома по адресу Нарвское шоссе, 90, Mercedes-Benz E250 CDI, за рулем которого находился 64-летний мужчина, выехал левой передней частью на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом, которым управлял 24-летний мужчина. В результате столкновения пострадал мотоциклист и его пассажирка, 25-летняя женщина. Пострадавших доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.