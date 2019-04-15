Эстонские юниорки вошли в десятку сильнейших на чемпионате мира

Эстонская сборная в составе Каролийне Лойт, Кармен-Лий Таргамаа, Андры Тален и Мадли Пальк в 1/16 финала победила сборную ЮАР 45:33, в 1/8 финала уступила чешка 37:45.

В соревновании за 9-16 места наша команда смогла одолеть 45:34 Германию, а затем и Корею 45:41. В утешительном финале, где разыгрывались 9-10 места, сборная Израиля смогла крупно победить наших девушек 45:31.