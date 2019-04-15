Тюрьма.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Самую известную «экстремистскую» статью 282 в прошлом году частично декриминализовали по предложению президента Путина. Но старые приговоры мешают жить «экстремистам», даже если их судимость давно погашена.

На зиму Владимир Егоров выключал холодильник, чтобы меньше платить за электричество. Живет он на три-четыре тысячи рублей в месяц - это пособие по безработице и помощь от брата.

Статья расходов, которую Егоров сокращать не хочет, - плата за интернет. Владимир пишет там каждый день: выражает солидарность с украинцами и ругает российскую власть. Иногда поддерживают единомышленники: недавно прислали денег на дрова.

45-летний житель Тверской области - один из множества осужденных в России по «экстремистским» статьям УК.

Два года условно за крысу

Владимира Егорова признали виновным в «разжигании ненависти» за пост в «Фейсбуке», где он предлагал избавиться от «главной кремлевской крысы».