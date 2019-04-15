Пн, 15.04.2019
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Риеку за 158 евро!

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Риека (Хорватия).

ФОТО: Nel Pavletic/PIXSELL/Press Association Images

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Южную Португалию начиная со 149 евро

Туда-обратно из Таллинна в Хорватию начиная со 158 евро

Туда-обратно из Таллинна на Азорские острова начиная с 335 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сенегал начиная с 455 евро

Туда-обратно из Таллинна на Коморские острова начиная с 481 евро

Туда-обратно из Таллинна на Шри-Ланку начиная с 507 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гватемалу начиная с 572 евро

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