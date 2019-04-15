Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Риеку за 158 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Южную Португалию начиная со 149 евро
Туда-обратно из Таллинна в Хорватию начиная со 158 евро
Туда-обратно из Таллинна на Азорские острова начиная с 335 евро
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Туда-обратно из Таллинна на Коморские острова начиная с 481 евро
Туда-обратно из Таллинна на Шри-Ланку начиная с 507 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гватемалу начиная с 572 евро