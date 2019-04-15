Видео: в Канаде мужчина открыл стрельбу в церкви

Инцидент произошел во время службы в Церкви Христа, когда 25-летний мужчина вошел в помещение и несколько раз выстрелил в двух прихожан. Один из них погиб на месте, второй был госпитализирован. Полиция задержала стрелка. Его имя не раскрывается, передает Newsru.com.

По предварительной информации, полиция не связывает преступление с религиозными мотивами задержанного. Как уточняет телеканал CTV, стрелявший лично знал как минимум одного из пострадавших.

Как сообщает телеканал Global News, жертвой стрелка стал 78-летний Гордон Парментер. После первого выстрела, от которого погиб Парментер, злоумышленник вышел из церкви, затем вернулся и продолжил стрелять. "Он попал в ногу другому мужчине, который оказался на его пути... Я и еще несколько человек смогли скрутить его и отобрать оружие", - добавил сын погибшего. По его словам, Гордон Парментер был знаком со стрелявшим, который имел проблемы с психикой, однако мотив нападения остается неизвестным.

15 марта 50 человек погибли, 50 пострадали в результате бойни в мечетях Аль-Нур и Линвуд, расположенных в новозеландском Крайстчерче.

По подозрению в организации нападения были задержаны трое человек. Однако обвинение в нападении было предъявлено лишь одному из них - 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту. Перед нападением он опубликовал ссылку на многостраничный манифест с расистскими тезисами. Он также вел онлайн-трансляцию убийств, получившийся 17-минутный ролик вскоре стали удалять из соцсетей.

В Новой Зеландии после трагедии запретили оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок, а также приспособления, с помощью которых можно переделать оружие в полуавтоматическое военного образца, и магазины большой емкости.

27 октября 2018 года в результате стрельбы, открытой одиночкой в синагоге Питтсбурга, погибли 11 человек, еще шестеро получили ранения. Нападавшему Роберту Боуэрсу грозит смертная казнь. Власти убеждены, что он совершил преступление на почве антисемитизма.